كشف رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان، أنه سيتم قريباً إصدار تراخيص نهائية لجمعيات تعاونية تعليمية وصحية؛ وذلك تسهيلاً لانتشار الجمعيات التعاونية بمختلف تخصصاتها في جميع أنحاء المملكة بما يتوافق مع توجهات الدولة بهذا المجال.
وأوضح أن الجمعيات التعاونية ستعمل تحت مظلة مجلس الجمعيات التعاونية، بما فيها التعليمية والصحية والمهنية والحرفية وغيرها، مبيناً أنه يجري دراسة تأسيس هذه الجمعيات في الرياض وحائل ثم باقي مناطق المملكة تباعاً.
وأضاف كدمان بحسب “الاقتصادية” أن مجلس إدارة الجمعيات التعاونية يهدف لتعزيز انتشار هذه الجمعيات في المملكة، وأهمها الجمعيات الاستهلاكية والإسكانية والزراعية، وكذلك الجمعيات الإنتاجية والتسويقية بجميع أنواعها.
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