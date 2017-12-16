حصلت طالبة سعودية على المركز الثاني عالمياً في مسابقة “يوسي ماس” الحساب الذهني مستوى “A” ماس، التي أقيمت في ماليزيا في الفترة من 10 – 11 ديسمبر 2017 الجاري.
وكرم السفير السعودي لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان بمكتبه في السفارة السعودية بماليزيا الطالبة عروب بنت بدر المدرع ووالديها، تقديراً للطالبة لفوزها بهذا المركز المتقدم في مسابقة عالمية، وتقديراً لوالديها لوقوفهما بجانبها حتى حققت هذا النجاح، الذي يعد فخراً للوطن.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “يوسي ماس” الحساب الذهني، هو برنامج عالمي للحساب الذهني يستخدم فيه العداد الصيني، ويشارك في مسابقته طلاب من غالبية دول العالم، وهو يهدف لزرع الثقة في النفس، والتغلب على عقدة الخوف من الرياضيات لدى الطلاب، وزيادة التركيز في بقية المواد الدراسية. وفق “أخبار 24”.
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