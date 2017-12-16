تمكّن مجهولون من سرقة صندوق الأموال المخصص للمصروفات اليومية في نادي الصفا بمدينة صفوى بمحافظة القطيف، بعد كسر غرفة الأمين العام للنادي، حيث فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.
وأوضح محمد غلاب الأمين العام للنادي أنه تم إبلاغ الشرطة التي باشرت موقع الجريمة فور اكتشافها، ورفعت الأدلة الجنائية، مضيفا أن اللصوص سرقوا الصندوق لأنه صغير الحجم ويسهل حمله، وكان به ما بين ٢٥ و٣٠ ألف ريال، وجواز سفر خاص بأخصائي العلاج الطبيعي، وتم إبلاغ مكتب هيئة الرياضة في المنطقة الشرقية.
وأكد غلاب أن شرطة صفوى استدعت 5 موظفين من موظفي الصيانة وجارٍ التحقيق معهم، وتم الإفراج عن اثنين منهم لعدم ثبوت أي أدلة ضدهما، وأن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل أروقة النادي. وفق “أخبار 24”.
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