ذكرت مصادر أن صرف الدفعة الأولى من برنامج “حساب المواطن” سيكون في 21 ديسمبر الجاري كما هو محدد؛ بحيث يشمل مَن اكتملت طلباتهم من المتقدمين حتى 9 نوفمبر الماضي.
وأضافت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الأشخاص المكتملة طلباتهم قبل 9 نوفمبر ستشملهم مرحلة الأهلية والاستحقاق، ليشملهم أمر الصرف في الميعاد المحدد للدفعة الأولى.
وبيّنت أن الدفعة الثانية سيتم صرفها في 10 يناير المقبل وستكون للمسجلين ممن اكتملت طلباتهم في الفترة من 10 نوفمبر وحتى اليوم (السبت)، داعيةً المتقدمين إلى مراجعة طلباتهم من خلال الدخول على بوابة البرنامج واختيار “حالة طلب”.
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