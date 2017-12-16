نفت الإدارة العامة للجوازات، ما تردد حول إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلى 9 شهور، موضحة أن الحد الأقصى هو 6 شهور.
وقالت إن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية أكثر من 6 شهور يسمح به لليمنيين والسوريين، منوهة في الوقت نفسه إلى أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار.
كما بيّنت أن صلاحية التأشيرة تحسب من تاريخ المغادرة إذا كانت التأشيرة بالشهور، أما إذا كانت بالأيام أو العودة محددة فتحسب من تاريخ الإصدار.وفق “أخبار 24”.
وبشأن إصدار تأشيرة الخروج النهائي لمرافقي المقيمين، أوضحت الجوازات بحسب “المدينة” أنه يجب دفع الاستحقاق المالي لهم قبل طلب التأشيرة.
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