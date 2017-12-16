دعا عضو بمجلس الشورى إلى إعفاء قطاعي الصحة والتعليم من ضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أن تلك القطاعات من الضروريات بالنسبة للإنسان.
وقال العضو اللواء عبدالله السعدون وفقاً لـ”عكاظ”، إن أمله أن يتم إعفاء المواطنين من ضريبة التعليم، وكذلك الصحة لأنها من الضروريات.
وأضاف السعدون أن طلبه ذلك جاء من معاناته الشخصية على مستوى الأسرة، مبيناً أنه يدفع قرابة 144 ألف ريال سنوياً لابنتيه اللتين تدرسان في جامعات خاصة بتخصصي القانون وطب الأسنان، وأن هذه الرسوم سترتفع إلى 151 ألف ريال بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
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