قال مصدر في الهيئة العامة للزكاة والدخل إن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على جميع السلع الغذائية بما فيها السلع الأساسية دون استثناء.
وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، أن الاتفاقية الخليجية، أعطت لكل دولة عضو الحق في فرض النسبة الأساسية من الضريبة على السلع الغذائية الأساسية أو إخضاع قائمة محددة من هذه السلع بنسبة صفر.
ومن المقرر أن تبدأ المملكة اعتبارا من بداية العام القادم أي بعد أسبوعين من الآن، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات.
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