أكد حساب المواطن أن صاحب الحساب البنكي المجمد بسبب إيقاف الخدمات أو لأي سبب آخر، لا يستطيع الحصول على المبلغ المعلق من البرنامج حال تم التنشيط سوى فترة ستة أشهر.
وجاء هذا التوضيح رداً على الاستفسار بشأن كيفية التعامل حال كان الحساب البنكي للمواطن المستحق موقفاً لأي سبب؛ حيث قال حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن على “تويتر”: “إذا كنت مستحق والحساب البنكي موقف بسبب إيقاف خدمات أو لأي سبب آخر فإنك تستطيع الحصول على المبلغ المعلق لدينا في حال تم تنشيط الحساب البنكي بما لا يتجاوز فترة ستة أشهر”. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن مرحلة الاستحقاق والأهلية وصرف الدفعة الأولى من البرنامج سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل 21 ديسمبر الجاري
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