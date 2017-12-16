ذكرت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم السبت، أنها تتوقع نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتوقعت الأرصاد أن يبقى الطقس باردا على المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، وأن يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وأن تكون السماء غائمة جزئياً على المنطقة الشرقية.
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