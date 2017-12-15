انتقلت إلى رحمة الله تعالى ،شقيقة العميد محمد بن عجيان ال كتاب وإخوانه العميد ركن ناجي والاستاذ سلمان والمهندس شويمي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج والمقدم بدر والرائد فيصل والاستاذ ناصر وستتم الصلاة عليها غداً السبت بعد صلاة الظهر في جامع الملك عبد العزيز بالخرج ، وسيكون العزاء في مزرعة عجيان آل كتاب رحمه الله
غرفة الخرج تقدم صادق العزاء لكافة أسرة آل كتاب ولابناء وبنات الفقيدة سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان إنالله وإنا إليه راجعون .
كروكي موقع العزاء
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