أكّدت الإدارة العامة لأمن الطرق أن النظام لا يمنع تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية للعمل بين المدن، أو توظيف أخريات في أعمال التفتيش على النساء قائدات السيارات.
وأوضحت الإدارة أنه لا يوجد ما يمنع من تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية، والبداية سوف تكون بإذن الله من خلال توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) ومن ثم مراكز انطلاق الدوريات، حيث سيُسمح للمرأة بالقيادة خارج المدن.
وأضافت أن الأمر السامي القاضي بإصدار نظام منع التحرش لتمارس المرأة السعودية حقوقها المشروعة وألا تخشى من أحد، كفيلٌ بحمايتها من ذلك، وبالإمكان الإبلاغ عن أي مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو المراكز الأمنية. وفق “أخبار 24”.
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