أفادت مصادر بأن وزارة الشؤون الإسلامية شدّدت على مكاتب الحج والعمرة بتنبيه الحجاج والمعتمرين إلى الالتزام بالتعليمات التي تقضي بمنع التصوير في الحرمين الشريفين؛ وذلك لما يسببه التصوير داخل الحرمين من تشويش وإثارة مشاعر المعتمرين والحجاج والزوار.
وشدّدت الوزارة في تعميم للمكاتب على منع التصوير في الحرمين، بالكاميرات العادية أو التلفزيونية أو المادية أو غير ذلك؛ التزاماً بالأنظمة والقوانين واحتراماً لمشاعر مرتادي الحرمين الشريفين وعدم الابتذال واللهو أثناء تأدية العبادة.
وذكرت المصادر أن التعميم نصَّ على أنه في حالة مخالفة التعليمات، ستقوم الجهات المعنية بمصادرة فيلم المادة المصورة أو آلة التصوير إن لزم الأمر. وفق “أخبار 24”.
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