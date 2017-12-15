قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن مشروبات الطاقة ليست لها أي فوائد صحية للجسم، وليست من الغذاء الصحي.
وأبانت أنه يتم الترويج لمشروبات الطاقة على أنها منتجات لتعزيز الطاقة الذهنية، والجسدية، وذلك على خلاف حقيقتها، لكونها غير صحية، مشيرة إلى أن تناول عبوتين في اليوم يضر بالصحة.
وأوضحت أن العبوة الواحدة تحتوي على كمية من السكر تعادل 27 ملعقة، كما تحتوي بعض أنواعها على مادة اليوهامبين المرتبطة بالتشنجات ومشاكل المعدة
وأضافت “الغذاء والدواء” أن مشروبات الطاقة تسبب الجفاف، وعدم انتظام دقات القلب، والنوبات القلبية، والأرق، والتوتر، فضلاً عن مخاطرها على مرضى الضغط، والسكر، والحوامل والمرضعات، وعلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
وفق “أخبار 24”.
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