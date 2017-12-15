قالت مصادر إن الشاب الذي ظهر في مقاطع فيديو متداولة وهو يجاهر بالمعصية من خلال الحديث في أمور خادشة للحياء، ويدعو للرذيلة، مريض نفسي ولديه ملف في “الصحة النفسية”.
وكانت شرطة الرياض ذكرت، أمس الخميس، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي أوقفت الشاب وهو في العقد الثالث من العمر، وأشعرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت شرطة المنطقة قد ألقت القبض على الشاب في وقت سابق من العام الماضي بتهمة سب الدين والتحدث في أمور خادشة للحياء عبر مقاطع فيديو مماثلة.
وطالب عدد من المعلقين على المقاطع المتداولة بضرورة محاسبة الشاب على ما بدر منه من حديث لا أخلاقي، وما تضمنته المقاطع الأخرى من إساءات للمجتمع وعاداته.وفق “أخبار 24”.
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