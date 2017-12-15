شارك محافظ محافظة الخرج مساعد الماضي في الاجتماع الثاني لمحافظي منطقة الرياض والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم الاجتماع الثاني لمحافظي المنطق للعام المالي 1438-1439هـ .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.
ووجه الأمير فيصل بن بندر المحافظين ببذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظات والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله .
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محافظ الخرج يشارك في الاجتماع الثاني لمحافظي منطقة الرياض
محافظ الخرج يشارك في الاجتماع الثاني لمحافظي منطقة الرياض
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
شارك محافظ محافظة الخرج مساعد الماضي في الاجتماع الثاني لمحافظي منطقة الرياض والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم الاجتماع الثاني لمحافظي المنطق للعام المالي 1438-1439هـ .
شارك محافظ محافظة الخرج مساعد الماضي في الاجتماع الثاني لمحافظي منطقة الرياض والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم الاجتماع الثاني لمحافظي المنطق للعام المالي 1438-1439هـ .
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