أعلنت هيئة النقل العام، اليوم (الجمعة)، تطبيق قرار البدء بمخالفة الشاحنات التي لم “تثبت” حواجز السلامة، اعتبارًا من 1 يناير القادم الموافق الاثنين 14 ربيع الآخر 1439هـ، على أن تكون قيمة المخالفة 5 آلاف ريال، فيما تبلغ قيمة الغرامة لعدم المطابقة 4 آلاف ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، عبدالله صايل المطيري، أن القرار نافذ ويشمل كل شاحنة سعودية وغير سعودية من تلك التي يزيد وزنها على 3.5 طن، كما أطلقت صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حملات توعوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر تسلم خلالها 500 ألف قائد شاحنة مطبوعات توضيحية متعددة اللغات.
وتبدأ النقل عبر حملات التفتيش في مختلف مدن المملكة في تطبيق القانون الجديد دون تهاون لرفع مستوى السلامة ومخالفة الشاحنات غير المطابقة لاشتراطات السلامة بمبلغ 4 آلاف ريال، وتصل إلى 5 آلاف ريال للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل .
وفق “أخبار 24”.
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