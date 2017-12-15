رغم مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على اعتزاله اللعب، لا يزال المهاجم الكويتي السابق جاسم يعقوب في صدارة أبرز الهدافين في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي برصيد 18 هدفاً.
وكان من بين أهداف يعقوب ستة أهداف في البطولة الثالثة عام 1974، وتسعة أهداف في البطولة الرابعة عام 1976، ليساهم بقدر هائل في فوز الفريق باللقب في المرتين، ورفع رصيده إلى أربعة ألقاب في تاريخ بطولات كأس الخليج، إذ احتكر “الأزرق” الكويتي اللقب في البطولات الأربع الأولى.
وعلى مدار السنوات الماضية فشل أي لاعب من نجوم الخليج الحاليين في الاقتراب من رقم يعقوب، علماً بأن أقرب لاعبين له في قائمة أفضل الهدافين اعتزلاً منذ فترة طويلة أيضاً، وهما العراقي حسين سعيد، والسعودي ماجد عبدالله، بفارق هدف واحد فقط خلف يعقوب، علماً بأن حسين سعيد ما زال هو صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في دورة واحدة من بطولات كأس الخليج، إذ سجل عشرة أهداف في البطولة الخامسة التي فاز بها منتخب بلاده عام 1979. وفق “أخبار 24”.
والقائمة التالية توضح قائمة أبرز الهدافين في تاريخ البطولة على مدار تاريخها:
الكويتي جاسم يعقوب 18
العراقي حسين سعيد 17
السعودي ماجد عبدالله 17
الكويتي جاسم الهويدي 14
الكويتي فيصل الدخيل 14
القطري منصور مفتاح 13
الكويتي يوسف سويد 12
الإماراتي فهد خميس 10
القطري محمود صوفي 10
السعودي ياسر القحطاني 10
الكويتي بدر المطوع 10
البحريني طلال يوسف 9
الإماراتي عدنان الطلياني 9
الكويتي علي الملا 9
الكويتي حمد بوحمد 8
السعودي سعيد مذكور الغراب 8
القطري عادل خميس 8
العماني عماد الحوسني 8
العراقي فلاح حسن 8
السعودي محمد المغنم 8
الكويتي بشار عبد الله 7
البحريني خليل شويعر 7
الكويتي عبد العزيز العنبري 7
العراقي علي كاظم 7
البحريني إبراهيم زويد 6
الإماراتي إسماعيل مطر 6
الإماراتي زهير بخيت 6
البحريني علاء حبيل 6
العماني هاني الضابط 6
الإماراتي علي مبخوت 5
العراقي أحمد راضي 5
العماني بدر الميمني 5
الكويتي فتحي كميل 5
السعودي فهد المهلل 5
الكويتي محمد إبراهيم حاجيه 5
السعودي محمد النور موسى 5
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