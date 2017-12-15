رد الإعلامي صالح الطريقي على سؤال من الأمير خالد بن منصور بن جلوي عضو شرف نادي الهلال حول عدم ظهوره في القنوات الفضائية في الفترة السابقة.
حيث وجه عضو شرف نادي الهلال سؤالا مباشر للطريقي بقوله:أخوي خالد..لم اعد أراك في البرامج الرياضية هل هو قصور منك او منهم..تحياتي؟
وجاء رد الطريقي ساخرا حيث رد بقوله:عزيزي خالد .. أظنك تسمع كثيرا في البرامج الرياضية مقولة يرددها المذيعون مفادها : “رياضتنا تمر بمنعطفات تاريخية”، وأنا معروف أن رجلي ثقيلة على دواسة البنزين، فيخافوا أقلب ببرنامجهم مع أول منطعف!. وفق “أخبار 24”.
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