أوضح الدولي فهد المولد، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وفريق الاتحاد، أنه استفاد بشكل كبير من وجوده في المعسكر الخاص في نادي مانشستر يونايتد في مدينة مانشستر الإنجليزية على جميع الأصعدة، وقال في تصريح لـ”الرياضية”: “أجري حصة تدريبية يومياً في نادي مانشستر مع اختصاصيين عالميين في جميع المجالات الرياضية والطبية، وأنا الحمد لله استفدت منهم بشكل كبير على المستوى اللياقي والبدني والعضلي”.
وأضاف المولد: “لم تكن الفائدة على مستوى البدن فقط، ولكن حتى على مستوى الفكر، فقد شاهدت أشياء تخص كرة القدم بدأت بتغيير بعض الأفكار الموجودة لدي وبدأت بتطبيقها مع المدربين والاختصاصيين”.
واختتم المولد حديثه بقوله: “شكراً للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، على كل ما قدمه لي شخصياً من دعم سواء ماديا أو معنويا، وتكفله بقيمة المعسكر ومتابعته لي بشكل مستمر، وبحول الله أعود للسعودية وأنا في أتم حالاتي البدنية لخدمة المنتخب السعودي”. وفق “الرياضية”.
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