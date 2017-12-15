كشفت شركة “IMAX” الأمريكية للسينما عن عزمها افتتاح 20 صالة سينما في المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة “ريتشارد جيلفوند” في لقاء مع قناة “CNBC” الأمريكية، إن إدارة الشبكة السينمائية أبدت رغبتها في افتتاح صالات سينما بالسعودية منذ العام الماضي حينما رأت أن هناك توجهاً للسماح بالسينما في المملكة، مؤكداً اقتراب شركته من إبرام صفقة لإنشاء صالات سينما في مدن سعودية مختلفة.
وأضاف: “السعوديون يحبون السلع الفاخرة لذلك (آي ماكس) ترى أنها المكان الأفضل للاستثمار، والتوسع ببناء صالات فخمة وفريدة وبشاشات عالية الدقة مع إضافة أحدث التقنيات”. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أعلنت أخيراً، عن السماح بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور عرض سينما في المملكة.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أي إم سي إنترتينمنت” القابضة، أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم، بإطلاق وتطوير قطاعات جديدة واعدة في المملكة.
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