نفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” صحة ما يتم تداوله حول موعد التشغيل الفعلي لقطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحول أسعار تذاكر الدرجات المختلفة.
وقال مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي بـ”سار” عمار النهدي إن موعد تشغيل القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحافظتي جدة، ورابغ لم يحدد بعد، مضيفاً وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه لم يتم البت في أسعار التذاكر.
وأوضح النهدي أن الجهات المختصة بمشروع قطار الحرمين لا تزال تدرس المقترحات المطروحة حول موعد تسيير الرحلات، وأسعار التذاكر، ومن ثم سيتم اعتمادها وإعلانها للجمهور بشكل رسمي.
يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية تسيير عدد من الرحلات التجريبية لقطار الحرمين بين محطتي جدة والمدينة المنورة، وبين جدة ومكة المكرمة في الاتجاهين، وقد استقل أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل إحدى الرحلات بين جدة ومكة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج