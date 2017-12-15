بحضور الاستاذ عبدالله الشافي والاستاذ محمد شبيب الدوسري مشرفين من مركز التنمية الاجتماعية بالدلم يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٣/٢٦هـ في مقر لجنة السلمية
اجتماع أعضاء مجلس إدارة اللجنة المعتمدين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك للتصويت لترشيح رئيس مجلس الادارة والنائب وأمين الصندوق وقد تم فرز الاصوات وحصل على منصب الرئيس الاستاذ عبدالعزيز بن محمد الحنتوش والنائب الاستاذ ناصر بن محمد الجوير وأمين الصندوق الاستاذ موسى بن سعد الموسى
وأعضاء مجلس الادارة كالتالي :-
١- الاستاذ / فارس هزاع السميح (عضو)
٢- الاستاذ / عبدالله ابراهيم الرويتع ( عضو)
٣- الاستاذ / عبدالله فهد الجميع ( عضو )
٤- الاستاذ / متعب محمد الحنتوش ( عضو)
٥- الاستاذ / فهد الحركان (عضو )
٦- الاستاذ / خالد علي العرجاني ( عضو)
٧- الاستاذ / موسى ناصر الموسى (عضو)
وقد وجه رئيس مجلس ادارة اللجنة السابق الاستاذ خالد بن سعد النويصر شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير حفظة الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله على دعمهم اللا محدود للجان التنمية ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك قدم شكره لرئيس مركز السلمية الاستاذ سلمان بن عمر بن عفيصان على تعاونه ورئيس مركز التنمية الاجتماعية بالدلم الاستاذ عمر بن عبدالعزيز السنبل ومشرفي المركز على جهودهم وتعاونهم ولأعضاء مجلس الادارة السابق
ورئيسة وعضوات اللجنة النسائية ومديرة وموظفات مركز التدريب النسائي ومديرة ومعلمات روضة الاطفال وموظفي اللجنة على جهودهم وتعاونهم وكل من شارك ودعم اللجنة من أهالي السلمية والدوائر الحكومية والموسسات التجارية طيلة الاربع سنوات الماضية .
الجدير بالذكر أن الاستاذ خالد النويصر عمل كنائب للرئيس للدورة الاولى للجنة من عام ١٤٣٠هـ إلى ١٤٣٤هـ ورئيس في الدورة الثانية من عام ١٤٣٤هـ إلى ١٤٣٩/٣/٢٦هـ كما هنأ رئيس وأعضاء مجلس الادارة الجديد متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة مجتمعهم .
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