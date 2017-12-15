ضرب أحد أفراد القوات البرية مثالاً رائعاً في حب الوطن بعدما قدم ابنه شهيداً خلال مواجهات ضد ميليشا الحوثي بالحد الجنوبي في نجران.
وبّين والد الشهيد ويدعى قاسم القيسي أنه يعمل ضمن قوات المظليين الخاصة بجازان فيما يعمل ابنه “سعود” في سلاح المدرعات في قطاع نجران، لافتاً إلى أن القيادة أبلغته باستشهاد ابنه بعد انفجار لغم فيه بأحد مناطق المواجهة.
وأوضح القيسي أنه ألقى النظرة الأخيرة على ابنه الشهيد وفي انتظار نقل الجثمان إلى تبوك لدفنه هناك اليوم، مشدداً على أن ذلك لن يجعله يتقاعس عن الدفاع على الوطن والعودة مجدداً إلى الحد الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج