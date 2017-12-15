أحالت إدارة مستشفى بيش العام في منطقة جازان أمس (الخميس) طبيبة إلى التحقيق؛ بسبب صرفها 8 إبر “ڤولتارين” لمريضة لتأخذها خلال 24 ساعة فقط، متجاهلةً التحذيرات الطبية من خطورتها.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن مريضة راجعت المستشفى لمعاناتها من التهاب وسخونة، قبل أن تقوم الطبيبة المناوبة بكتابة وصفة علاج لها بإعطائها 8 إبر “ڤولتارين” خلال 24 ساعة فقط.
وأضافت المصادر أن الصيدلي المختص بصرف العلاج تنبه لخطورة الأمر ورفض صرف العلاج، مشيرةً إلى أنه دخل في مناقشة مع الطبيبة التي أصرت على وصفتها، منوهةً في الوقت نفسه إلى أن إدارة المستشفى سارعت إلى التدخل وإحالة الواقعة للتحقيق.
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