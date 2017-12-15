أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إنشاء 7 سدود بمحافظات مختلفة بمنطقة الرياض بمبلغ يتجاوز 43 مليون ريال؛ وذلك بغرض تعزيز مصادر المياه.
وأوضحت الوزارة أن السدود السبعة تشمل سد النباع بالقويعية بسعة 95 ألف متر مكعب، وسد باعج بالغاط بسعة 93 ألف متر مكعب، وسد أبا للصف بحوطة بني تميم بسعة 284 ألف متر مكعب، وسد الشعبة بحريملاء بسعة 339 ألف متر مكعب.
وأضافت أن السدود تضم سد وادي أسمير بالسليل بسعة 1.508 مليون متر مكعب، وسد الخضر بالقويعية بسعة 216 ألف متر مكعب، وسد طريف بالقويعية بسعة 80 ألف متر مكعب، مشيرةً إلى أن السدود ستؤدي دوراً رئيسياً في توفير المياه والمحافظة على الممتلكات، ودعم مصادر المياه الجوفية للأغراض الزراعية. وفق “أخبار 24”.
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