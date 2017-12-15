أعلنت شركة “نجم” لخدمات التأمين عن إطلاق تقنية الطائرة الذكية لمباشرة الحوادث المرورية خلال الربع الأول من العام 2018، وذلك في الشوارع التي يكثر فيها الازدحام والحوادث المرورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة هاني الدهان أن التقنية الجديدة سيبدأ تطبيقها فعلياً بمدينة الرياض تمهيداً لتعميمها في باقي المناطق التي تعاني من زيادة الحوادث المرورية خاصةً جدة ومكة المكرمة والمدينة والشرقية.
وبّين الدهان أن الشركة انتهت من تطوير النظام الإلكتروني الذي سيتم ربطه بالطائرة وتنتظر فقط الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الطائرات الذكية ستقوم بتصوير أطراف الحادثة والموقع، لتتولى بعد ذلك شركات التأمين إنهاء بقية الإجراءات إلكترونياً وفي وقت سريع دون التحفظ على أطراف الحادثة.
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