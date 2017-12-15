اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن حكمي، قرار لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالمديرية، بحسم 20 يوما من راتب أحد المعلمين ونقله إلى مدرسة أخرى، على خلفية اعتدائه على طالب في المرحلة الثانوية بمدرسة الإمام الذهبي بشرورة بتوجيه لكمة إلى أنفه.
وكانت الحادثة التي وقعت في أكتوبر الماضي، قد تسببت في إصابة الطالب نمران محمد مهدي آل حسين باعوجاج في الأنف، خضع على أثرها لعملية جراحية لتعديله، حيث تقدم والده بشكوى لوزارة التعليم ممثلة في برنامج الأمن والسلامة، ووجه مدير التعليم بنجران في حينه بالتحقيق في القضية.
وتضمنت العقوبة الموقعة بحق المعلم وفقاً لصحيفة “الوطن”، تكثيف زيارة المشرفين التربويين المختصين لتقديم الاستشارات الإشرافية اللازمة له.
وذكرت مصادر أن لجنة التوجيه والإرشاد قررت توقيع عقوبة بحق الطالب، إذ بدأت الواقعة بمشادة بينه وبين معلمه.
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