توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الجمعة، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة.
كما توقع التقرير أن يكون انخفاض درجات الحرارة بشمال ووسط المملكة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وأن تبقي السماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية الغربية، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة .
فيما توقعت الهيئة في تقريرها، أن يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على غرب وشمال غرب المملكة.
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