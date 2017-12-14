أوضحت وزارة العدل، اليوم (الخميس)، آليات ومزايا نظام اعتماد الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ضمن وسائل التبليغ القضائي الصادر بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين.
وأفادت الوزارة بأن هناك 3 آليات للتبليغ القضائي إلكترونيًا، وهي: إرسال رسالة نصية عبر هاتف موثّق، أو عن طريق البريد الإلكتروني للمبلَّغ، أو عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وكشفت “العدل” عن 6 إيجابيات يوفرها النظام، وهي: سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق الضمانات العدلية، وإيصال الحقوق لأصحابها، والأثر الإيجابي للنظام الجديد على جودة الأحكام، وردع المماطلين، وتعزيز مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقييمات التنافسية عالميًا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج