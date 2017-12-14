ذكرت دراسة حديثة أجريت في 17 دولة على مدار عامين، أن قائدي المركبات في المملكة من أقل دول العالم استجابة لربط حزام الأمان.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها الدكتورة نسرين مغربي من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، أن نسبة عدم الاستجابة بين قائدي المركبات بالمملكة بلغت أكثر من 84 %.
وأوضحت مغربي خلال بحثها الذي قدمته في مؤتمر مؤسسة الحوادث الكندية في 2016 ونال الجائزة الأولى في مسار الأبحاث الوقائية من الحوادث وحمل عنوان: “مدى استجابة قائدي المركبات لربط حزام الأمان”، أن المملكة حلت في المركز الأخير بين 17 دولة بنسبة 15.5 في المئة، فيما حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بنسبة 99.2 في المئة، تلتها تشيلي وكندا. وفق “أخبار 24”.
وطالبت مغربي برفع قيمة المخالفات المرورية للحد من الحوادث المرورية المميتة، لافتة إلى أن المملكة تشهد حادثة كل دقيقة، تنتج منها أربع إصابات في الساعة و20 وفاة في اليوم.
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