كشفت مصادر مطلعة، عن حالة من الرعب يعيشها أنصار ميليشيات الحوثي داخل صنعاء، خشية القناص المجهول الملقب بقناص صنعاء، والذي تمكن من القضاء على 3 قياديين بارزين للميليشيات.
وأوضحت المصادر، أن قناص صنعاء نجح في استهداف كل من القيادي يحي حسين الحوثي، ومحمد دغسان، ومحمد السياغي المكنى بـ”أبو إبراهيم”، وسط العاصمة اليمنية، والذين كان لهم دور كبير في بث الرعب بين الأهالي بإرهابهم.
وأشارت إلى أن عناصر الميلشيات تكثف عملية البحث والمراقبة في كثير من المواقع لكشف هوية القناص والقبض عليه.
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