أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، أن نتائج التحاليل المخبرية برأت أحد مطاعم محايل من واقعة تسمم أربع شقيقات توفيت إحداهن والتي حدثت الشهر الماضي.
وقال آل مصمع وفقا لـ”سبق”: اتخذنا الإجراءات النظامية والقانونية وخاطبنا مدير القطاع الصحي المشرف العام على مستشفى محايل لإجراء التحاليل اللازمة لعدد من العينات المسحوبة من ذات المطعم من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض”.
وأوضح أنه بعد إجراء التحاليل اللازمة بواسطة الجهات المختصة، تم تلقي رد بسلبية جميع النتائج.
وأشار إلى أنه بناء على تلك التقارير اجتمعت اللجنة الرباعية وتم إعداد محضر مشترك تضمن عدم إدانة المنشأة الغذائية الموجودة في محافظة محايل عسير والمشتبه بها في حادثة التسمم الغذائي.
وكان مستشفى محايل العام قد استقبل الشهر الماضي 4 مواطنات شقيقات يشتكين من تعرضهن للتسمم الغذائي، وتم تنويمهن بالمستشفى المركزي بعسير وتحسنت حالة 3 منهن فيما توفيت الرابعة.
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