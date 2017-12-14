حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشتركي الاتصالات المتنقلة والإنترنت من الإفصاح عن بياناتهم الخاصة، استجابةً لطلب جهات تدعي أن المشترك فاز بجائزة مالية، وتطلب منه تتبع رابط موقع إلكتروني غير موثوق.
ودعت الوزارة مشتركي الإنترنت والاتصالات الهاتفية المتنقلة لتوخي الحذر وتفادي الوقوع ضحايا لاحتيال هذه الجهات، التي تستخدم الاتصالات الهاتفية عبر الهاتف المتنقل أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي، لإيهام المشترك بأنه فاز بجائزة مالية، وتطلب منه تتبع رابط إلكتروني مشبوه.
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