اُستشهد طالب اليوم الخميس نتيجة سقوط مقذوفات أطلقتها المليشيات الحوثية بجوار منزله بمحافظة العارضة بمنطقة جازان، فيما أصيب آخرون.
ويدعى الطالب “حامد علي جبران جذمي” ويبلغ من العمر 14 عاماً، ويدرس بالصف الثاني متوسط، وقد استشهد نتيجة إصابته بشظايا المقذوفات.
وقد باشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية موقع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإيداع جثمان الشهيد ثلاجة الموتى.
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