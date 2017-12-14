أعلنت وزارة الإسكان عن طرح فلل للبيع بالتقسيط الميسر ضمن برنامج “سكني، وذلك بمحافظة عرعر، بأسعار تبدأ من 436.700 ريال، وبأقساط شهرية ميسّرة تبدأ من 1.311 ريالا.
ودعت الوزارة مستفيدي الدعم السكني الراغبين في الشراء إلى الحضور لمعاينة الوحدات المعروضة للبيع بعرعر، وحجز وحداتهم السكنية.
يُذكر أن وزارة الإسكان تعلن في منتصف كل شهر ميلادي عن تخصيص دفعة جديدة المنتجات السكنية ضمن برنامج “سكني”، وأعلنت أنها ستخصص يوم غدٍ الخميس 15 ديسمبر الجاري 28.5 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
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