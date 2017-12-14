زار ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد المنطقة الأثرية بمدينة العلا ومدائن صالح في منطقة المدينة المنورة.
وثق ذلك مقاطع فيديو وصور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الشيخ محمد بن زايد وهو يستمع لشرح من أحد المرشدين السياحيين في المنطقة الأثرية.
يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد التقى أمس الأربعاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد وعدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء، وناقشا العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.
وتقع مدائن صالح والمناطق الأثرية على بعد 22 كلم من العلا، وتبلغ مساحة المنطقة الأثرية 13.39 كلم، وتضم هذه المساحة آثاراً قائمة وأخرى تنتظر الكشف عنها، منها الآثار النبطية والثمودية واللحيانية .
وفق “أخبار 24”.
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