حذّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الخميس)، المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي، من عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017.
وأمهلت الهيئة المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375 ألف ريال ومليون ريال إلى 20 ديسمبر 2018 للتسجيل في الضريبة، فيما أعفت المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.500 ريال من التسجيل، بينما جعلت التسجيل في الضريبة اختياريًا للمنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187.500 و375 ألف ريال سعودي.
كما أوضحت الهيئة أن التخلّف عن التسجيل في الموعد المحدد يُعرّض المنشأة إلى غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، وسيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام في 1 يناير 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية ابتداءً من هذا التاريخ. وفق “أخبار 24”.
كما حذرت من تقديم المنشآت معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة، موضحةً أن ذلك سيُعرّض المنشأة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثّل في حدّها الأدنى في قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على 3 أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية وتكون غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فتُغرّم 100 ألف ريال كحد أقصى.
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