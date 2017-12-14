نظم تعليم الخرج ممثلاً في الشؤون التعليمية قسم نشاط الطالبات اليوم الخميس الموافق 26/ 3 / 1439 حفل افتتاح (ملتقى ريادة الأعمال ويوم المهنة ) لطالبات المرحلة الثانوية بمقر الثانوية الرابعة بإسكان المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذة سماح بنت مبارك آل ذيبان وبإشراف رئيسة قسم نشاط الطالبات الأستاذة /أمل الرويبعة وحضور عدد من رئيسات الأقسام في إدارة التعليم والمشرفات التربويات وقائدات ووكيلات عدد من المدارس ورائدات النشاط وذلك بإستاضفة كريمة من قائدة المدرسة الأستاذة كاملة الغربي ووكيلتها الأستاذة نادية الصانع وجميع منسوبات المدرسة من معلمات وإداريات.ابتدأ الحفل بمقدمة ترحيبية ألقتها أ/تهاني الهذيلي مرحبة بجميع الحضور وعلى رأسهم مساعدة مدير التعليم بالخرج الأستاذة سماح آل ذيبان.وليها تلاوة عاطرة لايآت من كتاب الله بصوت الطالبة هياالجريد عقبها السلام الملكي فتوالت بعدها فقرات الحفل على النحو التالي:
_ نبذة تعريفية عن برنامج ريادة الأعمال ودورها في مواكبة متطلبات سوق العمل لاستغلال طاقات الشباب.
_ عرض فيديو تعريفي عن البرنامج الذي أطلقته الوزارة (ريادةالأعمال في التعليم)
_ اوبريت(المهن) مشاركة من طالبات الثانوية السابعة عشر
_ مشهد (فضل المهن)مشاركة من طالبات الثانوية الثالثة
_ (بوعيي أختار مهنتي)مشاركة من طالبات الثانوية الرابعة
عقب ذلك تقدمت الأستاذة سماح آل ذيبان لالقاء كلمتها مرحبة في بدايتها بالجميع معبرة عن شكرها لجميع من حضر أو أسهم في إقامة ونجاح هذا العمل ولاسيما قائدة الثانوية الرابعةأ/ كاملةالغربي ومنسوباتها على جميل الاستقبال وحسن الضيافة كما ذكرت في كلمتها بأن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة التي دعت إليها الوزارةمؤكدة على أهميته . في نهاية الحفل كرمت مساعد مدير التعليم وأ/أمل الرويبعة قائدات المدارس المشاركة ووكيلاتها .بعدها توجهت آل ذيبان لقص الشريط لتفتتح المعرض المصاحب الذي شمل على أركان من ابداعات طالباتنا من نخبة مميزة من مدارس الخرج المرحلة الثانوية وهن : (الثانويةالسابعة عشر-الثانويةالخامسة عشر -الثانويةالثالثة -ثانوية اليمامة-الثانوية الحادية عشر-ثانوية السلمية-الثانوية الرابعة – الثانوية الثامنة – الثانوية الثانية عشر -الثانوية التاسعة -الثانوية الرابعة عشر-الثانوية السادسة- ثانوية الفرسان) عبرت الأستاذة سماح أثناء تجولها عن فخرها بما لمسته من طاقات ومواهب ابداعية داعية لهن بالتوفيق في حياتهن العلمية والعملية وبعد انتهاء جولتها قدمت الشكر الجزيل لرائدات النشاط المبدعات الذين كانوا الداعم الأول لابراز مواهب الطالبات ولكل الأيدي الخفية التي أسهمت في إقامة هذا الحفل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج