إستقبل مركز دروب القمم للرعاية النهارية صباح اليوم الخميس قيادات من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بسعادة مستشار وكيل الجامعة د . مبارك عبيد الحربي و سعادة عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة د . عبدالعزيز الصقر و الأستاذ . صالح العرجاني عضو هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة ، حيث تم مناقشة سبل التعاون الممكنة بين الجامعة و المركز ونقاش آلية عمل المركز وإعداد الخطط المناسبة لمنسوبيه ، و تم إطلاعهم على الخطط والبرامج المتكاملة الخاصة بالمركز ، و بعد ذلك قام ضيوف المركز بجولة ميدانية إطلعوا فيها على جميع الخدمات المقدمة ( الخدمات التعليمية – خدمات العلاج الطبيعي – خدمات عيادة النطق والتخاطب – خدمات عيادة التمريض – خدمات الأخصائي النفسي – الأخصائي الإجتماعي ) وغيرها من خدمات المركز ، وفي نهاية الزيارة أبدت هذه القيادات مشكورة إعجابها بالخدمات المقدمة و المبادرة بمد يد التعاون لبناء شراكة مجتمعية فعّالة بين المركز وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لخدمة ذوي الإعاقة و أسرهم في المحافظة .
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