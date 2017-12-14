استقبل سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار في مكتبه صباح اليوم الخميس الموافق 26 / 3 / 1439 هـ طلاب مدارس رواد التجديد العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ..
حيث قدم الطلاب العديد من العروض التي تبرز جهود وتوجه الدولة رعاها الله لمكافحة الفساد بكافة أنواعه ، بدوره شكر العبدالجبار الطلاب على مساهمتهم في تحصين المجتمع التعليمي بالقيم الدينية والأخلاقية و أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تحرص على مشاركه المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد وتسعى إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الدولة بشكل مستمر لظهور مفاهيم وصور ورسائل حديثة للفساد تستلزم المراجعة والتقويم المستمر لكل الخطط والإجراءات والبرامج لمكافحته وعدم التسامح مع الفساد بكل صوره، والواجبات الوطنية تجاه ذلك، ومعرفة كيفية الكشف عن الفساد، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة، وكيفية التنشئة على أن مكافحة الفساد ما هي إلا وسيلة تضمن الحفاظ على المستقبل، لضمان عدم الهدر، ومعرفة دور النزاهة في تنمية المجتمع وما لها من تأثيرات مستقبلية، للحفاظ على المكتسبات للأجيال القادمة.
رافق الطلاب خلال الزيارة مشرف عام المدارس الأستاذ ناجي غنيم الحقباني والمشرف الأكاديمي الأستاذ أحمد فتحي..
حضر الاستقبال مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان ومشرف التعليم الأجنبي الأستاذ بندر الحربي .
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