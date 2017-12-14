تعدى إمام مسجد بشارع، آسيوي الجنسية، بالضرب على طفل من جنسية أفريقية، أول أمس الثلاثاء، داخل أحد المساجد الصغيرة بشارع منصور بمكة المكرمة، وهو ما تسبب بفقأ بؤبؤ عين الطفل، ولم يُستدل على الأسباب حتى الآن.
ووفقًا لموقع “سبق” قال طبيب إن الطفل فقد البصر بالعين المصابة، ويحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصالها، إلا أن والده رفض ذلك وفضَّل الذهاب به إلى أحد المستشفيات المتخصصة في طب العيون بمحافظة جدة، حيث أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح – ولله الحمد، لافتًا إلى أن والد الطفل تقدم بشكوى للشرطة ضد الإمام الوافد وتم القبض عليه وإيداعه التوقيف بقسم شرطة أجياد بمكة المكرمة على ذمة التحقيق.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج