قالت صحيفة محلية أن قائدة المدرسة الـ140 الابتدائية للبنات بجدة جمعت أولياء أمور الطالبات وسكان حي النزهة الذي تقع فيه، لحضور اللقاء الأول لمبادرة الشراكة المجتمعية بمقر المدرسة وسط ترحيب من المدعوين بمثل هذه المبادرات.
ووفقا لصحيفة “مكة” أكدت قائدة المدرسة عواطف العوفي أن اللقاء الأول مع الأولياء وأهالي الحي ضمن مبادرة الشراكة المجتمعية، تضمن التعريف بمبادئ وأسس الشراكة وأهميتها وتحديد الاحتياجات والإمكانات وإنجازات المدرسة. وأضافت “العرفي” أن عددا كبيرا من أولياء الأمور المدعوين وسكان الحي وقادة المدارس المجاورة حضروا اللقاء، وقدموا مقترحاتهم وآراءهم وملاحظاتهم ومدى احتياج المدرسة لتحسين جودة البيئة التعليمية.
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