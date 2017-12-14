أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً سامياً باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.
جاء ذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتم اعتماد 13 مبادرة لتنفيذ خطة التحفيز إضافة إلى 3 مبادرات كممكنات لنجاح القطاع الخاص.
وتهدف حزم التحفيز لتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية 2030.
وجاءت المبادرات على النحو التالي:
1- مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.32 مليار ريال.
2- مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال.
3- مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليارات ريال.
4- مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال.
5- مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات 66 مليون ريال.
6- مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال.
7- مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال .
8- مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال.
9- مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال.
10- مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.
11- مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال.
12- مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.56 مليار ريال.
13- مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.87 مليار ريال.
بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:
– مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون ريال.
– مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال.
– مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج