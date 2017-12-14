ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب سعودي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث في أمور خادشة للحياء، ويدعو لنشر الفساد والرذيلة وسط المجتمع.
وقالت مصادر إن النائب العام كان قد وجه بسرعة القبض عليه بعد انتشار مقاطعه التي يجاهر فيها بالمعاصي ويدعو للانحلال ويتلفظ بألفاظ خارجة عن الذوق العام.
وطالب عدد من متداولي المقطع بضرورة محاسبته، على ما بدر منه من حديث لا أخلاقي، لافتين إلى أنه يبلغ من العمر 25 عاماً، وقد نشرت له مقاطع مماثلة من قبل، أساء فيها للمجتمع وعاداته. وفق “أخبار 24”.
وأبان عدد من الناشطين أنه سبق القبض على هذا الشاب قبل نحو عام على خلفية مقاطع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إساءة للدين وتشجع على الانحلال والرذيلة.
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