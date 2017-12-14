قال مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي إنه سيتم ضم عناصر نسائية النسائي للمرور في المستقبل.
وأضاف البسامي أن وجود العنصر النسائي في قطاع المرور هو أحد مخرجات اللجنة الوزارية، وتم الرفع بذلك للمقام السامي ونحن في انتظار التوجيه بشأنه، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن العنصر النسائي موجود منذ زمن في عدد من الإدارات الأمنية مثل الجوازات، والسجون، ومتى ما دعت الحاجة له في المرور فسيكون ذلك.
وأوضح عقب توقيعه أمس الأربعاء مع مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي على اتفاقية لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة مع جامعة تبوك أن المرور لديه العديد من الخطط الإستراتيجية سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، استعداداً لتطبيق قرار قيادة المرأة.
وأضاف أن المرور وقع اتفاقيات مماثلة مع ثلاثة جامعات أخرى، لإنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء بمواصفات عالمية، لضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة في التدريب.
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