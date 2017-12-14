ذكرت مصادر أن الانتشار الكثيف للدوريات الأمنية وتبادل إطلاق النار الذي تشهده منطقة الشرائع في مكة المكرمة هو لفرضية أمنية.
وأضافت المصادر وفقا لـ”سبق” أن الفرضية الأمنية هي لمطاردة مطلوبين أمنيين، ولا صحة لما تم تداوله حول وجود أي عملية إرهابية.
ذكرت مصادر أن الانتشار الكثيف للدوريات الأمنية وتبادل إطلاق النار الذي تشهده منطقة الشرائع في مكة المكرمة هو لفرضية أمنية.
وأضافت المصادر وفقا لـ”سبق” أن الفرضية الأمنية هي لمطاردة مطلوبين أمنيين، ولا صحة لما تم تداوله حول وجود أي عملية إرهابية.
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