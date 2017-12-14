كشفت دراسة أجراها مجموعة من الباحثين بالمعهد الوطني لمشاكل الشيخوخة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن فوائد كبيرة للجوع والصيام ومنع الطعام عن الجسم لمدة تترواح بين 10 إلى 14 ساعة.
وأوضحت الدراسة التي نشرها موقع “ميديكال اكسبريس”، المعني بالشؤون الصحية، أن الجوع يساهم في تحسين الوظائف الحيوية عند الثدييات، ويساعد في حرق الدهون بنسبة كبيرة.
وأشارت إلى أن العلماء طوروا نظاما غذائيا لـ 40 من فئران التجارب، حيث تم إطعامها يوما وتجويعها في اليوم التالي لفترة من الوقت، ووجدوا أن هذا التنظيم الغذائي الجديد، ساعد على زيادة انتباه الفئران ووعيها لتفاصيل المحيط الذي تعيش فيه، فضلا عن زيادة الحمية الغذائية وتحسن الذاكرة والقدرات المعرفية.
وأكدت وفق أخبار 24 أن منع الطعام عن الجسم من10 إلى 14 ساعة تساعد في حرق الدهون المخزنة وتؤثر إيجابيا على الخلايا العصبية ولها دور في تأخير أمراض الشيخوخة، لتسببه في ارتفاع تركيز بروتين “BDNF” عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ بنسبة 50%.
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