أرجع عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم النائب السابق لرئيس الاتحاد ياسر المسحل نجاح الاتحاد في السنة الحالية، الى التعاون التام بينه وبين الأندية عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها الواتس آب بحيث جرى التنسيق مع كل قضية على حدة، وانهاء المقدورعليها، وحلحلة بعض القضايا الشائكة التي كانت تواجه الأندية السعودية في الفيفا والتي سيتم اصدار بيانا كاملا بها خلال أسبوعين منوها في ذات الوقت بتعاون وتعامل الجهات المعنية بالاتحاد الدولي حيث كانت هناك 12 قضية ستنتهي كلها بخصم نقاط من الأندية وجرى اغلاقها بصورة نهائية، وهناك خمس قضايا تحت المتابعة متوسط حقوقها 200 الف دولار، موضحاً وان الأندية على علم تام بمواعيد سداد تلك المبالغ والا ستكون عليها عقوبات قد تصل الى خصم النقاط.
وبين المسحل ان اتحاد القدم كلفه بالتعاقد مع مكتب محاماة لمتابعة قضايا الأندية السعودية في الفيفا على حساب الاتحاد السعودي (لمن يرغب)، موضحا ان الفيفا سيوقف التعامل عبر الفاكس اعتبار من اول يناير 2018 وان المخاطبات ستكون عبر الايميل الرسمي للنادي. وفق “المدينة”.
وأوضح المسحل أن الأندية السعودية ترتكب أخطاء قانونية بدائية جدا بعدم مراجعة العقود مع اللاعبين والمدربين من قبل مختصين قبل توقيعها مما يجعلها عرضة للعقوبات في حال الاختلاف، وهو ما جعلها أيضا تخسر قضايا مع لاعبين ومدربين أخلوا بالعقود لكنهم وجدوا ثغرات في تلك العقود نجتهم من العقوبات.
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