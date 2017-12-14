بعدما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تحويل نتائج ملفات التحقيق في الكثير من القضايا للاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد مدير الاحتراف السابق في النادي الأهلي، المحامي فهد بارباع، أن محمد العويس، حارس الراقي، قد يتعرض للإيقاف.
وقال بارباع: “الشق الجنائي في قضية أنمار الحائلي انتهت، لكن ما تبقى حاليًّا هو الشق الرياضي والقضية حاليًّا لدى اتحاد الكرة السعودي.. في قضايا الأشخاص فستكون العقوبة هي المنع من ممارسة أي نشاط رياضي، أما الأندية فستتعرض للغرامة”.
وتابع: “عقوبات لجنة الانضباط يمكن الاستئناف عليها.. وستتم مصادرة المبالغ التي دخلت بحساب محمد العويس بشكل غير قانوني، لو تم إثبات دخول مبالغ بشكل غير قانوني لحساب محمد العويس فستتم مصادرتها وقد يتعرض للإيقاف عن ممارسة الرياضة”.
ومن جانبه، قال الناقد الرياضي فيصل الشوشان: “الحق الخاص في القضايا يسقط بالصلح لكن اتحاد الكرة حاليًّا سيُقر العقوبات بخصوص الحق العام.. القضايا الكبيرة تحتاج لخط نهاية”. حسب “المواطن”.
وأضاف الشوشان خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “تبقى خطوة أخيرة بإصدار بيان من اتحاد الكرة أن المخطئ سيعاقب وستكون رسالة للجميع.. نرغب بوسط رياضي نزيه”.
وكان تركي آل الشيخ، قد كتب على “تويتر” اليوم: “تم اليوم تحويل نتائج ملفات التحقيق في قضايا: الأهلي والعويس، وأنمار الحايلي، وعبدالعزيز التويجري، ومحمد سعد بخيت، وسلمان القريني لاتحاد كرة القدم لاتخاذ ما يلزم ولا زالت قضية الفساد في نادي الاتحاد والهدر المالي وقضية عبدالله البرقان في إجراءات التحقيق”.
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