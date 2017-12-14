دخل الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء أمس نفقاً مظلماً من الحيرة بعد استدعاء سلمان المؤشر لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم استعداداً لدورة كأس الخليج الـ 23.
وتأزم موقف ريبروف الذي وضع المؤشر عنصراً أساسياً في قائمة مباراة الاتفاق غداً الجمعة لتعويض غياب البرازيلي الموقوف ليوناردو.
وينتظر أن ترفع صباح اليوم إدارة الأهلي خطاباً لاتحاد القدم، تطلب فيه تأجيل انضمام المؤشر لمعسكر المنتخب إلى ما بعد مباراة الاتفاق على الرغم من إرسال تفاصيل حجز اللاعب. وازدادت حيرة ريبروف في ظل عدم الاستقرار على مهاجم بديل يعوض غياب السوري عمر السومة. وفق “أخبار 24”.
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